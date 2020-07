Pescara, sindaco spacca a martellate una fontana usata come deposito dagli spacciatori – Video (Di domenica 26 luglio 2020) Per lanciare un segnale contro lo spaccio e il degrado il sindaco di Pescara, il forzista Carlo Masci, non è andato troppo per il sottile: armato di mazza ha demolito, con tanto di Video postati su Facebook, una fontana e un manufatto che venivano utilizzati come deposito per lo spaccio e discarica. «Quando ci vuole, ci vuole. Piazza Martiri Pennesi, manufatto usato dagli spacciatori di droga come deposito. Strada Parco, fontana abbandonata da decenni e inutilizzabile usata come cassonetto dell’immondizia. Adesso non ci sono più», ha scritto su Facebook il primo cittadino, nel post che accompagnava i Video delle ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : l sindaco di #Pescara abbatte manufatti usati per droga e rifiuti GUARDA IL #VIDEO #ANSA - hcetoib : Pescara, il sindaco distrugge le fontane a martellate: 'Simbolo di degrado. Ora non ci sono più'… - NadiaAmatucci : RT @RadioSavana: Pescara (Piazza Martiri Pennesi e Strada Parco), Sindaco abbatte a martellate un manufatto usato dalle #risorseINPS clande… - aderenzis1 : Sindaco distrugge le fontane a martellate: 'Simbolo di degrado' - giannettimarco : RT @Adnkronos: 'Usata dagli spacciatori', il sindaco di Pescara distrugge la fontana /VIDEO -