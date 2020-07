Pescara, 21enne muore dissanguato: giallo sul decesso (Di domenica 26 luglio 2020) commenta E' morto in ospedale dopo essere stato ritrovato, in una camera di hotel a Pescara , disteso sul pavimento con diverse ferite da taglio. La vittima, Alessandro Di Nino, 21 anni, era nato a ... Leggi su tgcom24.mediaset

laquilablog : Pescara, 21enne trovato ferito in hotel: muore poco dopo in ospedale #carabinieri #giovanemorto #indagini #pescara -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara 21enne

E' morto in ospedale dopo essere stato ritrovato, in una camera di hotel a Pescara, disteso sul pavimento con diverse ... quando è rientrato, ha scoperto il 21enne in fin di vita che aveva perso ...Un giovane 21enne è stato trovato ferito in un hotel a Pescara e morto poco dopo in ospedale. Stanno indagando i carabinieri Un ragazzo di soli 21 anni, Alessandro Di Nino, è stato trovato in una stan ...