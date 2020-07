Olivia de Havilland è morta: la star di Via col vento aveva 104 anni (Di domenica 26 luglio 2020) Olivia de Havilland è morta: la stella di “Via con vento” aveva 104 anni. Lutto nel mondo del cinema, celebre la frase “Domani è un altro giorno” Olivia de Havilland è morta. E’ lutto nel mondo del cinema, perché scompare un mito dello schermo, una vera e propria icona. L’attrice aveva 104 anni ed ha vissuto una vita davvero gloriosa, con due Oscar vinti. “Domani è un altro giorno” è la sua frase celebre. Conosciuta per aver recitato soprattutto in “Via col vento” nel ruolo di Melania, su protagonista di tanti film di avventura dopo essere stata scritturata dalla Warner Bros nemmeno ... Leggi su bloglive

