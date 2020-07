Moto Gp: a Jerez podio Yamaha, vince Quartararo e Rossi terzo (Di domenica 26 luglio 2020) AGI - Seconda vittoria consecutiva per il francese Fabio Quartararo, che dopo il trionfo di domenica scorsa si è aggiudicato anche il Gran Premio di Andalusia nella classe Moto Gp, sul circuito di Jerez. Podio tutto Yamaha, con lo spagnolo Maverick Vinales al secondo posto e Valentino Rossi terzo. Leggi su agi

