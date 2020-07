Lonato, investe motociclista e scappa a piedi: gravissimo 47enne (Di domenica 26 luglio 2020) A Lonato, in provincia di Brescia, la scorsa notte un uomo di 47 anni è stato travolto da un auto, lasciata lì sul posto. Gravi le sue condizioni Tragico incidente nella notte tra sabato e domenica a Lonato sul Garda, in provincia di Brescia, dove un uomo di 47 anni che era a bordo della sua moto è stato travolto da un auto. Il conducente molto probabilmente è scappato a piedi perché l’auto è stata ritrovata lì, sul luogo del sinistro. Erano poco prima dell’una quando dei passanti hanno allertato i soccorsi che in via della Madonna della Scoperta c’era un uomo di mezza età sull’asfalto. Sul posto sono arrivate immediatamente due ambulanze, un’automedica e un’elisoccorso. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Lonato investe Lonato, investe motociclista e scappa a piedi: gravissimo 47enne BlogLive.it Lonato, investe motociclista e scappa a piedi: gravissimo 47enne

A Lonato, in provincia di Brescia, la scorsa notte un uomo di 47 anni è stato travolto da un auto, lasciata lì sul posto. Gravi le sue condizioni Tragico incidente nella notte tra sabato e domenica a ...

Piano green di Feralpi: plastica riciclata al posto del carbone

Più che roseo per Feralpi si prospetta un futuro verde. Green, come la speranza di un’industria più sostenibile: un obiettivo che ha spinto il più grande gruppo siderurgico bresciano a intraprendere d ...

A Lonato, in provincia di Brescia, la scorsa notte un uomo di 47 anni è stato travolto da un auto, lasciata lì sul posto. Gravi le sue condizioni Tragico incidente nella notte tra sabato e domenica a ...Più che roseo per Feralpi si prospetta un futuro verde. Green, come la speranza di un’industria più sostenibile: un obiettivo che ha spinto il più grande gruppo siderurgico bresciano a intraprendere d ...