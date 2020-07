Lazio, Zingaretti annuncia: “Test Covid ai viaggiatori che arrivano in autobus dai Paesi a rischio” (Di domenica 26 luglio 2020) Il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, attraverso il proprio profilo Twitter, ha annunciato l’imminente arrivo di nuove misure di sicurezza nel territorio capitolino: “Test #Covid ai viaggiatori che arrivano in autobus da Paesi a rischio. Presto un’ordinanza per rafforzare le misure per la sicurezza di Roma e del Lazio”. Leggi su sportface

matteosalvinimi : Fontana, Lombardia, Lega: INDAGATO e diffamato per donazione di migliaia di camici a ospedali lombardi. Zingaretti,… - GrimoldiPaolo : #Fontana #Lombardia #Lega. Indagato e diffamato per una DONAZIONE di migliaia di camici agli ospedali lombardi.… - BALDINIPAOLA : Tutti pronti a chiedere le dimissioni di Fontana, indagato. Chissa' perche' nessuna procura ha ancora indagato il s… - GGiulioli : RT @matteosalvinimi: Fontana, Lombardia, Lega: INDAGATO e diffamato per donazione di migliaia di camici a ospedali lombardi. Zingaretti, La… - duiliobiella : RT @GiulioCentemero: #Fontana, #Lombardia, #Lega: INDAGATO e diffamato per una donazione di migliaia di camici agli ospedali lombardi. #Zin… -