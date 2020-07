Gp Andalusia: Quartararo il più veloce anche nel warm up, Rossi 12° (Di domenica 26 luglio 2020) JEREZ - E' ancora Fabio Quartararo a mettere tutti in fila a Jerez nel warm up della mattina a poche ore dal via della gara del Gran Premio di Andalusia di MotoGP . 1'37"710 in condizioni più fresche ... Leggi su corrieredellosport

DAZN_IT : È arrivato il momento della gare ?? #Moto3 dalle 11, #Moto2 dalle 12.20, #MotoGP dalle 14 con Quartararo in pole, Ba… - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: 1° Quartararo, 2° Dovizioso, 4° Bagnaia, 12° Rossi #SkyMotori #SkyMotoGP #AndaluciaGP #MotoGP - SkySport : Warm up, Quartararo è il più veloce. 2° Dovizioso - princigallomich : Quartararo pole al Gp Andalusia con Rossi 4°, Marquez rinuncia - sportli26181512 : MotoGP, GP Andalusia 2020. Il warm up: 1° Quartararo, 2° Dovizioso, 4° Bagnaia, 12° Rossi: Il poleman Quartararo è… -