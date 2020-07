Giada Pezzaioli, dramma in gravidanza: “Mi dissero che avevo avuto un aborto ma non era vero” (Di domenica 26 luglio 2020) Giada Pezzaioli, la bellissima compagna di Giovanni Conversano, oggi è stata la protagonista di un lungo sfogo su Instagram in cui ha svelato un suo dramma vissuto nelle prime settimane di questa sua seconda gravidanza che renderà lei e Giovanni presto di nuovo genitori, dopo la gioia del piccolo Enea. Giada, con estrema delicatezza, ha... L'articolo Giada Pezzaioli, dramma in gravidanza: “Mi dissero che avevo avuto un aborto ma non era vero” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

