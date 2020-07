Gattuso: “Contagi a Barcellona? Noi ci fidiamo dell’UEFA” (Di domenica 26 luglio 2020) Nel corso della conferenza stampa di ieri dopo la vittoria sul Sassuolo, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso si è soffermato sui dati che arrivano dalla Catalogna e dei contagi in aumento di covid-19. Queste le parole del tecnico azzurro a riguardo: “Noi non possiamo farci nulla, la UEFA deve prendere la decisione giusta. Con questo virus non si deve scherzare, abbiamo visto cosa può fare il coronavirus. Loro sanno quello che devono fare, da parte nostra c’è fiducia nell’Uefa”. Foto: profilo twitter Napoli L'articolo Gattuso: “Contagi a Barcellona? Noi ci fidiamo dell’UEFA” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

