Danilo, che botta: brutto colpo alla testa, il calciatore rimane frastornato (Di domenica 26 luglio 2020) Juventus e Sampdoria sono in campo per la 36esima giornata del campionato di Serie A, sfida che può valere lo scudetto alla squadra di Maurizio Sarri. Nei primi minuti la partita è bloccata, le squadre non sono riuscite a sbloccare il risultato. Dopo 30 minuti brutta notizia per i bianconeri, il terzino Danilo è stato costretto al cambio. Il brasiliano ha perso un brutto colpo alla testa, dalla panchina hanno subito richiamato l’attenzione dello staff medico. Danilo non riusciva nemmeno a rimanere in piedi a causa di giramenti di testa. Inevitabile la sostituzione, al suo posto dentro Bernardeschi. Infortunio Dybala, la Juventus trema per le condizioni dell’attaccanteL'articolo ... Leggi su calcioweb.eu

