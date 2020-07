Coronavirus: primo 'caso sospetto' in Corea Nord (Di domenica 26 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 26 LUG - La Corea del Nord ha reso noto di avere individuato il primo "caso sospetto" di Covid-19. Lo ha reso noto l'agenzia Kcna, aggiungendo che si tratta di una persona fuggita in ... Leggi su corrieredellosport

