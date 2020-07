Coronavirus a Salerno, i contagi salgono a 35: l’Asl individua 3 cluster (Di domenica 26 luglio 2020) Non frenano i contagi a Salerno e nella sua provincia, dove continuano a emergere nuovi positivi dalla catena di contatti dei casi già accertati nelle ultime settimane. La città di Salerno arriva così a quota 35, uno nella zona Cappelle\Pellezano e tre a Pisciotta, dove qui si contano 14 infetti legati alla coppia di via Calenda … L'articolo Coronavirus a Salerno, i contagi salgono a 35: l’Asl individua 3 cluster Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, senza mascherine al chiuso. Multe da mille euro a #Salerno #ANSA - fanpage : ?? ULTIM'ORA 31 casi di Coronavirus nel salernitano - Napoliflash24 : Coronavirus: a Salerno scattano le prime multe per la mascherina - - menelik40 : RT @salernonotizie: Coronavirus: due nuovi casi a Salerno, uno a Cappelle. 35 i positivi in città - salernonotizie : Coronavirus: due nuovi casi a Salerno, uno a Cappelle. 35 i positivi in città -