Con Salvini e Meloni avremmo perso i miliardi dell'Europa, dice Renzi (Di domenica 26 luglio 2020) Il leader di Italia Viva ha analizzato in un'intervista l'attuale situazione del governo italiano, cosa sarebbe accaduto se e cosa accadrà. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è stato interrogato riguardo Conte, lo ha elogiato giorni fa, ha dunque forse cambiato idea su di lui ed ha dichiarato in merito: "Chi fortunatamente ha cambiato idea su di lui ed ha dichiarato in merito: "Chi fortunatamente ha cambiato …

