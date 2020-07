Capelli, protetti dal sole con gli oli (Di domenica 26 luglio 2020) Secchezza e colore che vira sono i due principali nemici dei capelli al sole che, d’estate, necessitano di un spf come la pelle. Una ricerca scientifica ha evidenziato il danno prodotto dai raggi Uv sulla struttura dei capelli costituita da fibre di cheratina. La compromissione fotochimica dei capelli comprende la perdita delle proteine ​​dei capelli e la degradazione del pigmento: le radiazioni UVB sono responsabili della perdita di proteine ​​nei capelli e le radiazioni UVA sono responsabili dei cambiamenti di colore. Un eccesso di radicali liberi ha un impatto negativo sulle proteine dei capelli, mentre la melanina riesce parzialmente a bloccare il loro ingresso nella cheratina. «Pertanto la melanina è importante per la protezione diretta e indiretta delle proteine ​​dei capelli, e la protezione della cuticola è molto importante per mantenere l’integrità del fusto. Come si ottiene? Evitando impatti nocivi o implementando prodotti per la cura dei capelli con filtri UV». Leggi su vanityfair

L’estate scorsa pedalavi in bicicletta col vento tra i capelli e tutto quel fiorato che svolazzava. Oggi il tuo riflesso in una vetrina ricorda la bidella delle scuole elementari... Pubblichiamo un co ...

I vostri capelli saranno strabilianti! Attenzione però. Non abusatene! Un uso eccessivo del bicarbonato potrebbe danneggiare la cuticola. Si tratta del rivestimento esterno del capello che ne protegge ...

