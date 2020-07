Caltanissetta, un centinaio di migranti fuggono dalla quarantena obbligatoia: decine di agenti alla loro ricerca (Di domenica 26 luglio 2020) Caltanissetta, un centinaio di migranti fuggono dal Cara di Pian del Lago Circa un centinaio di migranti tunisini sono fuggiti nel pomeriggio di oggi, domenica 26 luglio 2020, dal Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, dove erano ospiti per il periodo di quarantena obbligatoria. Nessuno di loro, tuttavia, risulta positivo al Coronavirus, secondo quanto fa sapere il sindaco Roberto Gambino. I test sierologici effettuati sui migranti nei giorni scorsi, infatti, hanno dato esito negativo. In queste ore sono decine i carabinieri e gli agenti di polizia impegnati nelle loro ricerche. Al momento, tre dei migranti in fuga sarebbero stati ... Leggi su tpi

HuffPostItalia : Un centinaio di migranti in fuga dal Cara di Caltanissetta - matteo_1093 : RT @jimmomo: Un centinaio di immigrati fuggiti dal Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta. Nessuno positivo al tampone ma erano ancora in *… - Antonel23399615 : RT @todorov_denis: Ma Veronica perché non dà la notizia che stasera sono fuggiti un centinaio di migranti dal centro di accoglienza di Calt… - laurarossidue : RT @fanpage: I #migranti in fuga sarebbero un centinaio, le forze dell'ordine ne hanno individuati tre - GiovanniPortel8 : RT @marco_gervasoni: Ogni giorno in più in cui la prefetta lucana resta al Viminale è un pericolo per noi e i nostri cari. Un centinaio di… -