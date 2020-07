Bpco: scoperto perché i non fumatori si ammalano (Di domenica 26 luglio 2020) Bpco: un nuovo studio ha scoperto perché i non fumatori si ammalano e invece un parte dei fumatori non sviluppa la malattia In molti non fumatori, avere vie aeree di calibro ridotto rispetto alle dimensioni del polmone può contribuire allo sviluppo della malattia polmonare ostruttiva cronica (Bpco). Viceversa, un parte dei fumatori non sviluppa la… L'articolo Bpco: scoperto perché i non fumatori si ammalano Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Aiuta a previene il cancro e la bronco-pneumopatia cronico ostruttiva, la famigerata BPCO. Migliora la funzionalità del polmone e riduce la colesterolemia. Previene le malattie cardiovascolari ed il d ...

La proposta. Una Rsa innovativa all’ex ospedale Forlanini di Roma per pazienti affetti da BPCO

Tra i pazienti con prevalenti bisogni clinico-assistenziali e riabilitativi ci sono quelli broncopneumopatici in fase di stabilizzazione dopo episodio acuto, interventi di lobectomia, interventi di pn ...

