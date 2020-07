Bologna-Lecce 3-2, Barrow spinge il Lecce ad un passo dalla Serie B (Di domenica 26 luglio 2020) Un gol di Barrow in pieno recupero permette al Bologna di battere il Lecce dopo una gara rocambolesca. Salentini sull’orlo della retrocessione Lecce vicino a dire addio alla Serie A. Un gol di Barrow in pieno recupero lascia infatti i salentini a 4 punti dalla salvezza a sole due gare dal termine del campionato. Gli ospiti avevano rimontato il doppio vantaggio del Bologna ma alla fine cedono in extremis. Per i padroni di casa record negativo: per la 31a giornata di fila Skorupski chiude con almeno un gol subito. La Partita Inizio straripante del Bologna che in soli 5 minuti trova il doppio vantaggio con Palacio e Sansone. Nel primo gol l’argentino sfrutta il lavoro a centro area di ... Leggi su zon

