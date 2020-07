Barcellona, delirio Messi: in Catalogna il secondo nome più gettonato è Leo! (Di domenica 26 luglio 2020) Il nome del fuoriclasse argentino Messi, Leo, è diventato in Catalogna nel corso degli anni il secondo nome più desiderato per tutti i bambini maschi della zona.LA STATISTICAcaption id="attachment 970999" align="alignnone" width="1024" André Gomes Messi (getty images)/captionsecondo quanto riportato da Sport, quando Messi nel 2000 arrivò al Barcellona soltanto quattro bambini furono chiamati Leo, invece nel momento dell'esordio dell'argentino con i catalani nel 2004 il numero era già salito a undici. Man mano che il fuoriclasse incantava nei palcoscenici calcistici di tutto il mondo, andava aumentando anche la cifra dei neonati col suo nome. Fino ad arrivare nel 2019, quando ... Leggi su itasportpress

