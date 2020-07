Attilio Fontana indagato, lui «non molla»: il confine tra buona fede e vergogna (Di domenica 26 luglio 2020) Attilio Fontana è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano nell’inchiesta sulla fornitura di camici anti-covid – e altri dispositivi di protezione – da parte della società Dama spa, gestita dal cognato Andrea Dini. Una notizia che, a oltre due mesi dall’ormai celebre servizio di Report, scatena il putiferio a livello nazionale: da una parte chi chiede le dimissioni del governatore della Lombardia (PD, M5S e LEU) e dall’altra chi lo difende (Matteo Salvini in testa). Leggi su vanityfair

