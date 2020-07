Allerta in Texas e Messico: si avvicina l’uragano “Hanna” (Di domenica 26 luglio 2020) La tempesta in arrivo è classificata di categoria 1 e sta viaggiando con venti fino a 130 chilometri orari Leggi su lastampa

AGI - Il Sud del Texas è in allerta per le alluvioni attese dal passaggio dell'uragano Hanna, il primo della stagione degli uragani dell'Atlantico, che ha toccato terra ieri nello Stato americano, tra ...

