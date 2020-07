2 barche con 140 migranti in difficoltà (Di domenica 26 luglio 2020) ROMA, 26 LUG - Circa 140 persone, su due imbarcazioni diverse, sono in difficoltà nel Mediterraneo. A darne notizia è Alarm Phone. Una prima barca con il motore in avaria, in zona Sar maltese, ha a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : barche con 2 barche con 140 migranti in difficoltà - Ultima Ora Agenzia ANSA Due barche con 140 migranti in difficoltà nel Mediterraneo: "Stiamo morendo!"

Ne ha dato notizia Alarm Phone nel cuore della notte. Una prima barca con il motore in avaria, in zona Sar maltese, ha a bordo 95 migranti e sta imbarcando acqua. "La situazione a bordo - afferma ...

Kanö, la sartoria dove si confeziona amore e speranza

Faburama si rimbocca le maniche e inizia a lavorare in una fabbrica che fa rivestimenti per le barche. «In Gambia, quando ero piccolo, mia madre mi portava con sé a lavoro - ricorda Faburama - e ...

