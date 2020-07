18enne morta a Mykonos, il video del tragico incidente (Di domenica 26 luglio 2020)  Carlotta Martellini è la 18enne originaria di Perugia morta nell’isola di Mykonos, in Grecia, nel tragico incidente avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 luglio scorso. Secondo quanto si apprende, si sarebbe trattato di uno scontro avvenuto con uno dei due mezzi presi a noleggio dalla comitiva di cui faceva parte la ragazza, partita dal capoluogo umbro per passare qualche giorno al mare. Durante la notte una delle due vetture prese a noleggio dal gruppo è rimasta coinvolta nel drammatico incidente stradale. L’auto, per cause da accertare, sarebbe finita in un dirupo a pochi metri dalla casa che le amiche avevano preso in affitto. Ferita anche una seconda ragazza che risulta in gravi condizioni. Il video pubblicato dal portale locale ... Leggi su tpi

