Serie A, le designazioni arbitrali per le gare di domani: Juve-Samp a Fourneau (Di sabato 25 luglio 2020) Sono state rese note dall’AIA le designazioni arbitrarli per le gare di Serie A in programma domani. Ecco la lista completa: BOLOGNA – LECCE ore 17.15 CALVARESE CARBONE – LO CICERO IV: SACCHI VAR: GIACOMELLI AVAR: TEGONI CAGLIARI – UDINESE ore 19.30 PASQUA BINDONI – PASSERI IV: MARINI VAR: DI PAOLO AVAR: DEL GIOVANE H. VERONA – LAZIO ore 19.30 VOLPI VALERIANI – GALETTO IV: ROS VAR: FABBRI AVAR: MELI ROMA – FIORENTINA ore 19.30 CHIFFI DI IORIO – VECCHI IV: GUIDA VAR: MAZZOLENI AVAR: DE MEO SPAL – TORINO ore 19.30 ABISSO PERETTI – DI VUOLO IV: LA PENNA VAR: ROCCHI AVAR: FIORITO JuveNTUS – SampDORIA ore 21.45 Fourneau GIALLATINI – COSTANZO IV: PICCININI VAR: BANTI AVAR: ALASSIO L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata di ritorno della Serie BKT 2019/20 in programma Lunedì 27 Luglio 2020

