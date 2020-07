Serie A, Brescia-Parma: tridente per D’Aversa, Kulusevski in campo dal 1°. Le formazioni ufficiali (Di sabato 25 luglio 2020) E' tutto pronto per Brescia-Parma.Manca sempre meno alla sfida tra le Rondinelle e i Ducali, in programma questo pomeriggio alle 17:15. Se da un lato la squadra di Lopez - ormai aritmeticamente retrocessa - può solo spesare in una vittoria per concludere nel modo migliore la stagione; dall'altro, i gialloblù, sono decisi a maturare una vittoria per guadagnare preziosi punti utili a guadagnare posizioni in classifica.Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:Brescia (4-4-2): Andrenacci; Semprini, Gastaldello, Mangraviti, Mateju; Spalek, Tonali, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, Aye. All. LopezParma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Dermaku, Darmian; Kucka, Grassi, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho. All. D’Aversa Leggi su mediagol

g_brescia : LA LEGGE SUL CONFLITTO D’INTERESSI VA APPROVATA ENTRO FINE ANNO Per @Mov5Stelle è una priorità.Vogliamo norme seri… - Carlogiglio7C : @CorSport Liverani purtroppo il Lecce farà compagnia alla Spal ed al Brescia in serie B, anche se non c'è ancora la… - IamLPicks1 : Next Play 25/07/20 ???? Serie A ???? Challenge League ? Brescia Calcio vs Parma ? Chiasso vs Vaduz ?? BTTS ?? BTTS ?? 4U =… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Brescia-Parma: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Brescia-Parma: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -