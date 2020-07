Rapimento di Fabrizio De André e Dori Ghezzi: così nacque Hotel Supramonte (Di sabato 25 luglio 2020) Quarantuno anni fa il Rapimento di Fabrizio De André e Dori Ghezzi, era il 27 agosto del 1979 da quell’esperienza nacque Hotel Supramonte. Fonte Foto: Instagram @sabinalipartitiEra il 27 agosto 1979 quando Fabrizio De André e Dori Ghezzi vennero sequestrati da Tempio Pausania, nella regione sarda del Gallura. La tragica vicenda ha ispirato a Faber il meraviglioso brano Hotel Supramonte, brano uscito nel 1981. Al tempo il banditismo sardo era in pieno fervore e i rapiti in Sardegna erano già a quota dieci: “Il numero delle vittime sa di bollettino di guerra” scriveva Alberto Pinna nel pezzo in cui ... Leggi su chenews

