Pound of Flesh: Recensione, Trama, Cast (Di sabato 25 luglio 2020) Nel 2015 è uscito nei Cinema il film Thriller Pound of Flesh, diretto dal Regista Ernie Barbarash. Il film punta l’obiettivo sul commercio degli organi umani, sempre più attuale di questi tempi. Anche in questo settore si è creato un vero e proprio business immorale gestito dalla criminalità. Leggi anche: Bushwick – Trama e spiegazione del film in prima serata su RAI 4 Pound of Flesh: Film Il film ha come protagonista Jean-Claude Van Damme, che interpreta un ex agente dei servizi segreti. L’ex agente deve donare alla nipotina un rene, visto che è molto malata, ma poi l’uomo si sveglierà e scoprirà che il rene gli è stato asportato nel sonno. Dovrà capire cosa è successo e salvare comunque ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

