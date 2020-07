Orrore in Polonia: via dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza domestica sulle donne (Di sabato 25 luglio 2020) Lunedì prossimo il governo di Varsavia comincerà il processo di disdetta della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la ... Leggi su globalist

Lunedì prossimo il governo di Varsavia comincerà il processo di disdetta della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenz ...

Ex guardia delle SS condannata dopo 75 anni dalla fine della guerra

GERMANIA – All’epoca dei fatti l'ex guardia delle SS del campo di concentramento di Stutthof (vicino a Danzica, in Polonia) aveva 17 anni e ora ne ha 93. Ritenuto colpevole di aver contribuito alla mo ...

