Napoli Femminile, mercato in uscita: ufficiali due cessioni (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non solo acquistare ma anche sfoltire la rosa. Lo sa Gianni D'Ingeo, ds del Napoli Femminile, che sta piazzando anche alcuni colpi in uscita in questo mercato estivo che ha visto il club partenopeo assoluto protagonista. Nello stesso annuncio sui propri canali per l'arrivo del secondo portiere Catalina Perez, la società ufficializza anche la partenza in prestito di Benedetta De Biase, che giocherà in Sardegna. "Il Napoli Femminile ufficializza il trasferimento in prestito della giovane partenopea Benedetta De Biase alla Torres. A Benny l'augurio di una annata ricca di soddisfazioni". È un addio definitivo invece quello di Camilla ...

