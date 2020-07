Mihajlovic: “Questo calcio senza pubblico mi fa schifo, spero finisca presto” (Di sabato 25 luglio 2020) Il tecnico del Bologna ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce. Tra i temi anche Musa Jawara, sparito dal campo dal 5 luglio, quando segnò a San Siro contro l’Inter. “Non ha giocato sia per scelta tecnica e sia per preservarne l’equilibrio. Quel giorno a Milano ne avevamo bisogno perché c’erano altri infortunati, ma in questo momento è più importante vedere Skov Olsen, a cosa mi può servire e se mi può servire. Perciò faccio giocare lui, per capire. Poi l’ho fatto anche per proteggere un po’ Musa, dopo quel gol è successo un gran casino, casino positivo, si parlava troppo di tutto e non volevo si montasse la testa: deve tenere i piedi per terra“. Sinisa ha parlato di questo strano campionato. “spero finisca ... Leggi su ilnapolista

napolista : Mihajlovic: “Questo calcio senza pubblico mi fa schifo, spero finisca presto” In conferenza stampa: “Juwara? Non vo… - ilcirotano : Mihajlovic non ci sta: 'In questo modo i valori sono falsati' - - mondelli_f : RT @magicaGrmente22: Bologna, Mihajlovic: 'Giocare senza pubblico fa schifo, questo non è calcio' - magicaGrmente22 : Bologna, Mihajlovic: 'Giocare senza pubblico fa schifo, questo non è calcio' - emme_emme9 : RT @cmdotcom: #Bologna, #Mihajlovic: 'Giocare senza pubblico fa schifo' -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic “Questo Osservatorio Eurobet: Inter in testa per la vittoria finale Affaritaliani.it