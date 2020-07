Meloni: via allo sgombero della baraccopoli di Cassibile. FdI aveva portato il caso in Parlamento (Di sabato 25 luglio 2020) Nella baraccopoli abusiva alle porte di Siracusa è iniziato lo sgombero che i residenti attendevano da tempo. Fratelli d’Italia, a giugno, aveva portato il caso in Parlamento chiedendo una soluzione immediata per disinnescare una bomba sociale pronta ad esplodere. Nella baraccopoli vivevano senza alcun servizio igienico da 300 a 500 braccianti africani irregolari sfruttati per il lavoro nei campi. Meloni: vittoria di Fratelli d’Italia Oggi Giorgia Meloni parla di “vittoria di Fratelli d’Italia”. “E’ iniziato lo sgombero della storica baraccopoli abusiva di Cassibile Fontane Bianche, frazione di Siracusa, nella quale ... Leggi su secoloditalia

