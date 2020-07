Mattarella: “Ora ricostruiamo un tessuto capace di affrontare i rischi" (Di sabato 25 luglio 2020) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un messaggio alle comunità degli italiani residenti all'estero, che è stato trasmesso dal programma “L’Italia con Voi” di Rai Italia. Il Capo dello Stato ha ovviamente fatto riferimento all’ultimo durissimo periodo dovuto alla pandemia da coronavirus e alla conseguente crisi economica che porta con sé, tuttavia ha inviato ad avere fiducia nel futuro. Mattarella ha detto agli italiani all’estero:“So con quanta partecipazione avete seguito le sofferenze vissute, nel nostro Paese, per il coronavirus. Lo avete fatto da lontano, per la distanza fisica che ci separa; eppure del tutto vicini nella coscienza che ci unisce. Una conferma, se ve ne fosse stato bisogno, del sentimento intenso che raccoglie le comunità italiane e di origine ... Leggi su blogo

