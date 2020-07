Made in Sud, l'addio a Belen fa godere De Martino? Voci pazzesca dalla Rai: lunedì... (Di sabato 25 luglio 2020) Ma vuoi vedere che tutto il gossip che lo circonda, alla fine, finisca per aiutarlo? Si parla di Stefano De Martino, chiacchieratissimo ex di Belen Rodriguez, che ha appena chiuso - il 20 luglio - l'edizione 2020 di Made in Sud, E perché il gossip gli fa bene? Perché Di Più Tv annuncia la novità targata Rai: Fatima Trotta e De Martino saranno in video per una serata extra, lunedì 27 luglio. Un appuntamento speciale di Made in Sud dal titolo Al Sud di Made in Sud. Il format andrà in onda allo stesso orario delle puntate classiche, alle 21.20 su Rai 2 (in onda fino alle 23.30). Insomma, una puntata non prevista che la Rai ha deciso di giocarsi anche in virtù degli ottimi ascolti del programma. E d'altronde, come detto in ... Leggi su liberoquotidiano

