LIVE - Napoli-Sassuolo 1-0 (8' Hysaj): quarto gol annullato per offside! (Di sabato 25 luglio 2020) premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il LIVE64' - MILIK! Ci prova dalla distanza il polacco, respinge Consigli che non riesce a trattenere!62' - Sguardo perplesso da parte di De Zerbi al momento della segnalazione del Var. Leggi su tuttonapoli

matteosalvinimi : Ora al campo rom di Giugliano in Campania (Napoli), dove scippi, furti e roghi tossici sono all’ordine del giorno.… - zazoomblog : Napoli Sassuolo 1-0 LIVE: finisce il primo tempo - #Napoli #Sassuolo #LIVE: #finisce - ftg_soccer : GOAL! Sassuolo in Italy Serie A Napoli 1-1 Sassuolo More live scores: -