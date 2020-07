Juventus Sampdoria probabili formazioni, torna Pjanic: out Bentancur (Di sabato 25 luglio 2020) Juventus Sampdoria probabili formazioni – Match point scudetto da non sbagliare. Dopo il pareggio di ieri tra Milan e Atalanta, alla squadra di Maurizio Sarri bastano 2 punti in 3 partite per vincere il nono titolo consecutivo. Dopo la disfatta di Udine, la Juventus deve tornare a vincere per allontanare le critiche dell’ultimo periodo e prepararsi al meglio per ribaltare il Lione in Champions. Ronaldo a caccia della Scarpa d’Oro cercherà di scavalcare Immobile (a quota 31, CR7 a 30) e avvicinarsi a Lewandowski che sta a 34. Juventus Sampdoria probabili formazioni, ecco chi gioca Sarri ripropone Cuadrado a destra in difesa, ritrova Bonucci in mezzo dopo la squalifica. A completare la difesa Alex ... Leggi su juvedipendenza

