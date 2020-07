Insigne: «Vincere aiuta a vincere, dobbiamo arrivare pronti al Barcellona» (Di domenica 26 luglio 2020) Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ai microfoni di Dazn dopo la bella vittoria contro il Sassuolo: «Il Sassuolo più o meno ha la filosofia di gioco del Barcellona, sapevamo che era difficile e l’abbiamo gestita nel migliore dei modi sfruttando le occasioni che abbiamo creato». Il pallone per Callejon? «Speriamo che il Barcellona non sia preparato. Cerco di fare il meglio, io e José ci conosciamo da tanti anni e so che se gliela metto lui ci arriva sempre. Oggi è stato sfortunato, non è riuscito a segnare. vincere aiuta a vincere, dobbiamo arrivare pronti alla partita contro i catalani. Il Barcellona è il ... Leggi su ilnapolista

