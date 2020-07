Harry d’Inghilterra, che vive con la suocera Doria Ragland, e gli altri gossip della settimana (Di sabato 25 luglio 2020) Weekend, tempo di ricordare insieme i gossip e le storie più appassionanti della settimana appena trascorsa, cosa sarà accaduto nelle vite delle celeb negli ultmi sette giorni? Dalle curiosità sul matrimonio di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, alla distanza tra Harry d’Inghilterra e il fratello William, dal debutto social di Chiara Nasti con il nuovo fidanzato (ecco di chi si tratta) a Jessica Biel e Justin Timberlake, che in gran segreto hanno dato il benvenuto al secondogenito, un altro maschio dopo Silas Randall. Tutto quello che, forse, avete perso. Leggi su vanityfair

