Grandi novità per WhatsApp: arriva una delle funzioni più attese dagli utenti (Di sabato 25 luglio 2020) Con l’imminente WhatsApp Beta 2.20.196.8 sarà possibile utilizzare lo stesso account, che sulla piattaforma corrisponde anche al numero di telefono, su più dispositivi, così da avere le chat aggiornate in tempo reale. Una novità molto attesa, che farà contenti milioni di utenti. In sostanza la nuova funzione andrà a sostituire WhatsApp Web, inglobandolo nei dispositivi sul quale avere lo stesso account. Ci sarà un limite massimo di quattro dispositivi totali. La grafica, secondo quanto già emerso,è molto simile a a quella di WhatsApp Web, a differenza del quale avrà a disposizione una lista più lunga di dispositivi associati.L'articolo Grandi novità per WhatsApp: arriva ... Leggi su meteoweb.eu

