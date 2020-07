GP Andalusia FP3 MotoGP: Vinales record, Dovizioso in Q1 (Di sabato 25 luglio 2020) E’ un monopolio Yamaha La FP3 del GP d’Andalusia classe MotoGP. Maverick Vinales si piazza in cima alla classifica con un 1’36″584, che è anche il nuovo record della pista. Segue Fabio Quartararo, staccato di soli 59 millesimi da “Top Gun”. Il francese guadagna così l’accesso in Q2, dopo che ieri aveva rinunciato a farlo per concentrarsi sul passo gara. Marc Marquez è lontano ben 1,3 secondi dal tempo di Vinales, ma può dire di avere vinto. Il campione del mondo, reduce da un intervento chirurgico appena sei giorni fa, si è presentato in pista con l’obiettivo di verificare le condizioni del braccio. Il 93 è in grado di svolgere dei run regolari, senza grossi problemi. Le sensazioni sono buone. Il terzo tempo ... Leggi su sport.periodicodaily

ORE 11:00 - Termina qui la nostra cronaca LIVE della terza sessione di libere a Jerez. L'appuntamento è per oggi alle 14:00 quando scatterà la Q1 ed anche la nostra seconda diretta della giornata. Sta ...

Gp Andalusia: Vinales il migliore nelle libere 3, Marquez in pista. Rossi 8°

JEREZ - Maverick Vinales fa registrare il miglior tempo al termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Andalusia di MotoGP, ma a Jerez gli occhi sono tutti per Marc Marquez. Il pil ...

