Gosens Juventus, c’è l’apertura: “Juve? Un onore. Sarei stupido a dir di no” (Di sabato 25 luglio 2020) Gosens Juventus – Nel prossimo calciomercato Juventus saranno diversi i giocatori che potrebbero approdare alla squadra bianconera. L’obiettivo del club è infatti quello di avere una rosa sempre più competitiva in Italia e in Europa. Tra gli obiettivi dei bianconeri non c’è solo una punta di spessore ma anche un nuovo laterale sinistro. E i nomi più caldi sono quelli di Emerson Palmieri e Gosens. Proprio quest’ultimo ha parlato del suo futuro. Gosens Juventus, le parole del tedesco Ai microfoni di DAZN il laterale ha parlato anche del suo futuro prima della partita tra la sua Atalanta e il Milan. “È un onore essere associati a squadre come la Juventus o l’Inter. Mi rende ... Leggi su juvedipendenza

Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Calciomercato, #Gosens apre a un futuro in #Juventus o #Inter: 'Un onore che se ne parli. Per ora penso alla #Champ… - calciomercatoit : ?? #Calciomercato, #Gosens apre a un futuro in #Juventus o #Inter: 'Un onore che se ne parli. Per ora penso alla… - TUTTOJUVE_COM : Gosens: 'Grande onore essere associati a squadre come Juventus o Inter' - corradone91 : #Gosens a #DAZN e #Spox: 'Un onore essere accostati a #Inter e #Juventus. Sono orgoglioso. Certo, quando sento dire… -