Genoa Inter streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A (Di sabato 25 luglio 2020) Genoa Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A Genoa Inter streaming TV – Questa sera, sabato 25 luglio 2020, alle ore 19,30 Genoa e Inter scendono in campo allo stadio Luigi Ferraris (a porte chiuse quindi senza tifosi, vista l’emergenza Coronavirus), partita valida per la 36esima giornata della Serie A 2019-2020. dove vedere Genoa Inter in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel ... Leggi su tpi

Inter : ?? | PARTENZA Squadra in partenza verso Genova, stasera alle 1?9?:3?0? c'è #GenoaInter ?? Tutte le foto ??… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Verso #GenoaInter, seduta mattutina per i nerazzurri ?? Guarda la gallery completa ??… - Inter : ?? | PARTITA Questa sera saremo in campo a Marassi, ma alle 15 l'appuntamento è virtuale ??? #InterQLASH vs Genoa,… - lagoldoninuda : @robertoerreB @dado_janoski Juventus Inter Milan Genoa Pro Vercelli Bologna Torino Roma Fiorentina Lazio Siete dec… - zapppa83 : RT @antonio18c1: PARTITA NUMERO 3000 in serie A per l'Inter, contro il Genoa... Un record!!! La Juventus toccherà quota 3000 alla fine del… -