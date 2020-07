Genoa-Inte, Nicola: “Giocato senza timore” (Di sabato 25 luglio 2020) Davide Nicola nel post partita di Genoa-Inter, match della trenataseiesima giornata di Serie A L’allenatore del Genoa Davide Nicola al termine del match vinto contro l’Inter per 3 a 0 e valevole per la sedicesima giornata di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di ‘Marassi’ ai microfoni di Sky Sport. Avete pagato la stanchezza di due gare fondamentali?“In realtà no, nel senso che abbiamo pagato la qualità dell’Inter. Abbiamo impostato la gara per alzare la pressione e potercela giocare, i ragazzi hanno dato tutto. Potevamo anche pareggiare in qualche circostanza dopo aver preso il primo gol, con Jagiello, Zapata o Rovella; la squadra ha voluto giocare senza timori ... Leggi su intermagazine

Genoa-Inter, Lukaku eguaglia Milito e Amedei alla prima stagione in nerazzurro. Ronaldo nel mirino

La prima rete nerazzurra dopo la pausa forzata causa Covid-19 è di Romelu Lukaku, che riceve il premio come 'gol del mese' di giugno. Per la terza volta in stagione il belga vince il premio come migli ...

La prima rete nerazzurra dopo la pausa forzata causa Covid-19 è di Romelu Lukaku, che riceve il premio come 'gol del mese' di giugno. Per la terza volta in stagione il belga vince il premio come migli ...