Gennaro Gattuso non le manda a dire dopo Napoli-Sassuolo: “Non sono d’accordo se si dice che questa è stata una partita al 50 e 50” (Di domenica 26 luglio 2020) Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Napoli-Sassuolo. “Non sono d’accordo quando si dice che i giocatori hanno fatto il loro dovere! Quando crei nove palle goal, e il primo tempo doveva finire con tre goal di scarto… Li leggete bene i dati. Per quello che creiamo e per quello che subiamo, facciamo pochissimi goal e subiamo troppo. A livello qualitativo stiamo creando tanto. Se nel primo tempo a Parma abbiamo fatto schifo, nel secondo tempo abbiamo creato tanto. Non sono d’accordo se si dice che questa è stata una partita al 50 e 50, altrimenti io ho visto un’altra partita. Il fuorigioco fa parte del ... Leggi su calciomercato.napoli

