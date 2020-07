Generi alimentari non a norma: maxi sequestro nel Napoletano (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGrumo Nevano (Na) – Sequestrati nel Napoletano, a Grumo Nevano, 140 chili di Generi alimentari: 90 chili di verdura priva di ogni tracciabilità e 50 chili di carne in cattivo stato di conservazione. Sono stati i carabinieri del comando provinciale di Napoli a mettere in atto i controlli insieme a personale specializzato dell’Asl Napoli 2 Nord. Denunciato un 35enne di origini bengalesi titolare di un negozio di vendita di Generi alimentari in via Roma. Trovati vari ortaggi privi di ogni tracciabilità che ne certificasse la provenienza e della carne che era in cattivo stato di conservazione. Al titolare, inoltre, sono state contestate delle sanzioni per un importo complessivo di 3mila e 500 euro. Il negozio è stato sequestrato. L'articolo ... Leggi su anteprima24

