Così i #carabinieri hanno scoperto di essere spiati. "#Montella diceva che aveva tutti sotto" (Di sabato 25 luglio 2020) Mentre i carabinieri della caserma Levante di Piacenza sfilano davanti al Gup per i primi interriogatori emergono nuovi dettagli sulle gravi accuse ai militari. Che riguardano soprattutto l'appuntato Peppe Montella, leader del gruppo. L'"inizio della fine", ovvero il momento in cui si è accorto dell'indagine in corso, è scattato quando Matteo Giardino, carrozziere, ha trovato una microspia nei condotti dell'aria condizionata. Montella quando lo ha saputo "era bianco pallido e non respirava più", confessa Giardino alla fidanzata del carabiniere. Secondo quanto riporta Repubblica, Montella non credeva di essere al centro di un indagine ma pensava che le cimici fossero per il fratello di Giardino, Daniele, che avrebbe gestito il traffico di droga. "Lo ammazzo"; diceva a Matteo. Nei giorni seguenti il ... Leggi su iltempo

