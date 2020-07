CORSAIR iCUE: integrazione con Hyper Scape di Ubisoft (Di sabato 25 luglio 2020) Il sistema CORSAIR iCUE diventa sempre più completo grazie all’integrazione con Hyper Scape di Ubisoft e non solo. Anche le schede grafiche ASUS Aura saranno compatibili con l’illuminazione RGB dinamica CORSAIR, azienda leader nel settore delle periferiche gaming e dei componenti più avanzati per PC, annuncia che Hyper Scape, l’attesissimo videogioco battle royale di Ubisoft attualmente in versione open beta, è l’ultimo arrivato tra i giochi ad includere un’illuminazione dinamica integrata tramite il software CORSAIR iCUE, che abbiamo già analizzato in alcune recenti recensioni. Tutti i dispositivi RGB compatibili con ... Leggi su tuttotek

