Camici Lombardia, Salvini rispolvera la “giustizia a orologeria”. Di Battista: “Cazzaro”. Pd e Leu e M5s: “Fontana si dimetta” (Di sabato 25 luglio 2020) La richiesta di dimissioni da parte di Pd, M5s e Liberi e Uguali. La difesa d’ufficio di Matteo Salvini che parla di “indagini che puzzano di vecchio” e poi usa il classico adagio berlusconiano, quello sì risalente nel tempo, della “giustizia a orologeria“. Il caso politico-giudiziario del giorno è quello del presidente della Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana, indagato per frode in pubblica fornitura per via della partita da mezzo milione di Camici e altri dispositivi di protezione sanitari che avrebbe dovuto consegnare la Dama spa, azienda del cognato del governatore. L’ultimo capitolo di questa storia si è consumato nella serata di giovedì quando è diventato noto che il presidente è iscritto nel registro degli indagati. E’ emerso che ... Leggi su ilfattoquotidiano

