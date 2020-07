Calcio, Spadafora: a settembre tornerà il pubblico negli stadi (Di sabato 25 luglio 2020) Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore, ha affermato Spadafora Leggi su firenzepost

FirenzePost : Calcio, Spadafora: a settembre tornerà il pubblico negli stadi - giovannaarcang1 : Perfetto! A Settembre apriamo gli stadi e chiudiamo le scuole!!! Calcio: Spadafora, a settembre stadi aperti ai ti… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Calcio: @vinspadafora: 'A settembre stadi aperti ai tifosi' #ANSA - Cartabellotta : RT @Cartabellotta: #Calcio: verso la riapertura degli stadi. Ma come si attua il “rispetto delle precauzioni”? #COVID19 - SanremoAncheNoi : RT @IteNovas: #Calcio, l'auspicio del Ministro dello #Sport Spadafora: 'a settembre tifosi di nuovo allo stadio', intanto in Sardegna tre n… -