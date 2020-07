Bimbo morto nel pozzo a Gorizia, 14 avvisi di garanzia (Di sabato 25 luglio 2020) Sono 14 gli avvisi di garanzia notificati dalla procura di Gorizia nell'ambito dell'inchiesta della morte di Stefano Borghes , il dodicenne caduto in un pozzo del parco Coronini-Cronberg, nel ... Leggi su quotidiano

repubblica : Gorizia, bimbo morto nel pozzo: 14 avvisi di garanzia [aggiornamento delle 13:24] - Ansa_Fvg : Bimbo morto in pozzo: 14 avvisi di garanzia. Indagati i responsabili centro estivo e struttura Gorizia #ANSA - zazoomblog : Gorizia bimbo morto nel pozzo: emessi 14 avvisi di garanzia - #Gorizia #bimbo #morto #pozzo: #emessi - bizcommunityit : Bimbo morto in pozzo, 14 avvisi di garanzia - Ultima Ora - StraNotizie : Gorizia, bimbo morto in pozzo: 14 avvisi di garanzia -