Bianca Guaccero, finalmente. Mini bikini in barca, fuori il fisico: “Ma le gambe?” (Di sabato 25 luglio 2020) Bianca Guaccero si è ufficialmente aggiudicata il ruolo di regina dei pomeriggi su Rai Due. La sua gentilezza, unita ad una carica positiva ed energica rappresentato le principali ragioni del suo successo. Il suo è indubbiamente un lavoro molto impegnativo, la conduttrice televisiva non può mai farsi vedere nervosa o scompigliata durante le sue dirette sul piccolo schermo, pur essendo una mamma single con tutte le difficoltà che ne conseguono. Una donna in carriera, sempre immersa nei fitti impegni lavorativi e che deve mantenere il suo aspetto sempre al massimo della forma. Eppure anche una mamma senza un marito e padre al proprio fianco, che possa sostenerla nei periodi più critici nel settore lavorativo e familiare. Bianca Guaccero però sembra aver trovato il giusto ... Leggi su tuttivip

