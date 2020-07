Bari, San Nicola patrimonio Unesco: c'è un'idea (Di sabato 25 luglio 2020) Un'enorme statua di San Nicola che accolga i pellegrini di tutto il mondo in arrivo a Bari per pregare sulla tomba del santo. è questa l'idea dell'associazione 'Una statua per San Nicola' che ha ieri ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LegaProOfficial : ? @sscalciobari vs @CarrareseCalcio Semifinale playoff: gara secca, chi va in finale? ???? ?? venerdì 17 luglio, ore… - emergenzavvf : Ritrovata dai #vigilidelfuoco la donna scomparsa ieri pomeriggio a Torre san Giovanni (LE): alle ricerche hanno pre… - Telebari : Covid in Puglia, 5 persone positive e 60 in isolamento a San Nicandro Garganico. Il sindaco: “Tutto sotto controllo… - Borderline_24 : #Bari, al San Paolo chiude dopo 30 la pizzeria che dice no al pizzo: 'Non accettiamo la sottomissione'… - Trmtv : Bari, quartiere San Paolo: storica pizzeria chiude per non cedere al racket -